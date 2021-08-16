Фото ⟩ Разрушительное землетрясение на Гаити: более 1200 погибших

Согласно данным, опубликованным гаитянским Управлением гражданской защиты в воскресенье, 15 августа, в результате землетрясения в субботу погибло 1297 человек и по меньшей мере 5700 человек получили ранения.

Спасатели вместе с добровольцами продолжают поиски в руинах зданий и сумели спасти многих выживших.

Землетрясение нанесло большой ущерб юго-западу страны. Было разрушено около 13 600 зданий, а повреждено - около 13 700.

По данным Геологической службы США, сила землетрясения составила 7,2 балла по шкале Рихтера с эпицентром примерно в 125 км к западу от столицы страны Порт-о-Пренс и гипоцентром на глубине 10 км. За землетрясением последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 5,2.

Как уже сообщалось ранее, в городах Жереми и Ле-Ке местные больницы переполнены пострадавшими, медикам приходится размещать пациентов на улице рядом с госпиталями.

США и другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.

В январе 2010 года в результате землетрясения магнитудой 7,0 на Гаити погибли более 200 000 человек и были нанесены очень большие разрушения.