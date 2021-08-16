В воскресенье было зарегистрировано 84 ДТП; погибли два человека
В воскресенье, 15 августа, в Латвии было зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 15 человек пострадали и двое погибли, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В воскресенье, 15 августа, в Латвии было зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 15 человек пострадали и двое погибли, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Люди погибли в авариях в Земгале и Видземе.
Среди пострадавших в ДТП были пешеход и трое велосипедистов.
За сутки в Рижском регионе дня произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, 12 - в Видземе, 10 - в Земгале, девять - в Курземе и восемь - в Латгале.
Заведено 499 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 236 за превышение скорости, 22 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один за агрессивное вождение.