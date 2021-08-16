Пн, 16.08.2021
В глазах закона медленный и улыбчивый молодой человек - опаснее агрессивных пьяных людей и неприятнее для общества, чем, например, напившийся одеколона полководец Центрального рынка. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

В воскресенье было зарегистрировано 84 ДТП; погибли два человека

ФОТО: Shutterstock

В воскресенье, 15 августа, в Латвии было зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 15 человек пострадали и двое погибли, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Люди погибли в авариях в Земгале и Видземе.

Среди пострадавших в ДТП были пешеход и трое велосипедистов.

За сутки в Рижском регионе дня произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, 12 - в Видземе, 10 - в Земгале, девять - в Курземе и восемь - в Латгале.

Заведено 499 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 236 за превышение скорости, 22 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один за агрессивное вождение.


НАВЕРХ
Back