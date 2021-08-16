В воскресенье было зарегистрировано 84 ДТП; погибли два человека

Люди погибли в авариях в Земгале и Видземе.

Среди пострадавших в ДТП были пешеход и трое велосипедистов.

За сутки в Рижском регионе дня произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, 12 - в Видземе, 10 - в Земгале, девять - в Курземе и восемь - в Латгале.