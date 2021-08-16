Пн, 16.08.2021
Я сердечно благодарю каждого, кто вакцинировался. Большое спасибо каждому, кто побудил или помог кому-то другому добраться до вакцинации. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Фото ⟩ Саманта Тина впервые выступила на озере

Саманта Тина ФОТО: OHM.LV

Состоялся второй концерт из цикла Liepāja Lake Music, в рамках которого выступила обладательница сильного голоса Саманта Тина. Певица исполнила свои хиты в сопровождении оркестра. Кроме того, это был первый раз, когда она выступала на воде. 

На плавающую сцену Саманта поднялась со своими бэк-вокалистками, Liepāja Lake Music (LMO) руководителем и музыкантом Янисом Ивушканом.

В мероприятии прозвучали такие песни как Vilku bars, Mēs vairs nē, Cutting the Wire, The Moon is Rising, композиция Раймонда Паулса Kāds trakais mani uzgleznos и многие другие. 

Мероприятие прошло в комплексе Austrumu forts на озере. Саманта Тина выступала на плавающей сцене, зрители могли наслаждаться концертом в секторе сидячих мест на острове, на sup-досках, плотах и лодках.

Галерея: Концерт Саманты Тины на озере

Этим летом на Лиепайском озере состоится еще один концерт - Iegriez tango ezerā. 29 августа в рамках мероприятия выступит аккордеонист Артур Новик, скрипачка Анния Эндия Колерта, тромпетист Янис Ивушканс, клавишник Ритварс Гароза, контрабасисит Мартиньш Залите и ударник Паулс Киерпе. 

Концерт Iegriez tango ezerā оценят те, кому близка музыка аргентинского танго. 


НАВЕРХ
Back