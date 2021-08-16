Выявлено 49 новых случаев Covid-19; 39 заболевших не были вакцинированы

Оба умерших входили в возрастную группу 50-59 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 64,6 до 65,8 случаев на 100 000 населения.

39 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 10 - привитыми от Covid-19.

Вчера в Латвии сделано 4357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 140 171 случай Covid-19, умерли 2563 человека с коронавирусом.

Вчера, 15 августа, в латвийские больницы госпитализированы три пациента с Covid-19, а один пациент выписан, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 67 пациентов с Covid-19. У 57 пациентов средне-тяжелое течение заболевания, у десяти, что составляет 14,9% всех стационарных больных, состояние тяжелое.