Пн, 16.08.2021
Он действует как член правительства, а не как президент, хотя мы знаем, что по Конституции президенты не обладают большой властью. политолог Ивар Иябс о Эгиле Левитсе
политолог Ивар Иябс о Эгиле Левитсе

Выявлено 49 новых случаев Covid-19; 39 заболевших не были вакцинированы
В больницах лечатся 67 пациентов

Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 49 новых случаев Covid-19. Поступило сообщение о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Оба умерших входили в возрастную группу 50-59 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 64,6 до 65,8 случаев на 100 000 населения. 

39 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 10 - привитыми от Covid-19.

Вчера в Латвии сделано 4357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 140 171 случай Covid-19, умерли 2563 человека с коронавирусом.

Вчера, 15 августа, в латвийские больницы госпитализированы три пациента с Covid-19, а один пациент выписан, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 67 пациентов с Covid-19. У 57 пациентов средне-тяжелое течение заболевания, у десяти, что составляет 14,9% всех стационарных больных, состояние тяжелое.

На сегодняшний день из больниц выписано в общей сложности 14 437 пациентов, у которых было подтверждено заражение Covid-19.

 

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