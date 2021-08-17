Эти песни ищут все! TikTok-тренды: кто поет Jalebi baby, "Венера-Юпитер", Beggin' и другие?

Ava Max - Kings & Queens

Э́йва Макс (Ava Max) - 27-летняя американская певица и автор-исполнитель албанского происхождения. Впервые о ней услышали в 2018 году, когда ее сингл Sweet but Psycho достиг первого места в британском хит-параде UK Singles Chart. И вот теперь она в TikTik-трендах с песней Kings & Queens.

Tesher - Jalebi Baby

Tesher - 28-летний канадско-индийский рэпер, автор песен и продюсер. Он наиболее известен своими синглами Young Shahrukh и Jalebi Baby, выпущенными в 2020 году. Версия ремикса Jalebi Baby с Джейсоном Деруло вышла в 2021 году и полюбилась в соцсетях.

Raim & Artur & Adil - "Симпа"

Райм, Артур и Адиль - выходцы из Казахстана. Их биография пока особо ничем не примечательна, но... Рэперы быстро стали популярными в Сети. На сегодняшний день количество их поклонников исчисляется тысячами.

Måneskin - Beggin'

Победители "Евровидения-2021" мгновенно покорили не только зрителей, но и пользователей Сети TikTok. Одной из наиболее цитируемых композиций стала песня Beggin'.

Ваня Дмитриенко - "Венера-Юпитер"

"Ты - Венера, я - Юпитер, Ты - Москва, я - Питер. Люди, помогите дышать", - поет 15-летний Ваня Дмитренко из Красноярска. Отец певца - музыкант, передавший гитару и талант по наследству сыну. Петь мальчик начал в 7 лет и 9 лет проучился в театре "Этти дети", занимаясь вокалом, актерским мастерством и танцами. Гитару, фортепиано и губную гармошку исполнитель освоил самостоятельно.

Mia Boyka - "Алень"