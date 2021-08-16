Инициативу о добровольной вакцинации подали в Сейма уже третий раз

Сейм еще не принял решения о дальнейшем продвижении предыдущей инициативы. 7 июля комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила повторно подать ее на рассмотрение в парламентскую комиссию по социальным и трудовым вопросам. Парламент еще не проголосовал за этот проект, так как находится в настоящее время на каникулах.

Третий вопрос повестки дня заседания мандатной комиссии 18 августа - рассмотрение инициативы о добровольной вакцинации в третий раз. Сейм рассматривает это предложение каждый раз, когда подается более 10 тысяч подписей. До сих пор на портале "manabalss.lv" более 45 000 граждан подписались за добровольную вакцинацию.

Ожидается, что мандатная комиссия также рассмотрит инициативы граждан о включении мигрени в список подлежащих компенсации диагнозов и повышении минимальной заработной платы с 500 евро до 630 евро.