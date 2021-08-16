Фото и видео ⟩ Болотник уступил Буатси техническим нокаутом в 11-м раунде

28-летний бронзовый призёр Олимпиады-2016 Джошуа Буатси одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Британец превосходил 31-летнего Болотника в технике и владел инициативой, но латвийский боксёр продемонстрировал стойкость и даже нокдаун в шестом раунде не сломил его сопротивления.

Для Болотника это поражение стало первым с осени 2018 года. Всего на счету латвийского боксёра 18 побед в 25 поединках. В свою очередь Буатси, стал главным претендентом на титульный бой за чемпионский пояс WBА против Дмитрия Бивола из Киргизии.