Covid-19: в Литве 356 новых случаев, в Эстонии - 203

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 356 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек.

Департамент статистики сообщил, что умерший был старше 70 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей вырос до 247 случаев. Ежедневная доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 4,2%.

За минувшие сутки было сделано 2868 молекулярных тестов (ПЦР) и 3257 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 290 170 человек. От коронавируса в Литве скончались 4452 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4447 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 203 из них, то есть 4,6%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 161, то есть 79,3%. У 42 (20,7%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 250,8 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 4,9%.

Стационарное лечение требуется 91 пациенту с коронавирусом.

Случаев смерти за сутки не зарегистрировано. Всего в Эстонии скончались 1279 человек с коронавирусом.