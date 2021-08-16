В Елгаве у более 3500 жителей пропало электричество

Компания сообщила, что в понедельник в 10:15 было зарегистрировано технологическое нарушение в электросети среднего напряжения, от которого пострадали около 3700 клиентов в Елгаве - на улицах Паула Лейиньша, Пумпура, на бульваре Бривибас, на улице К. Хельманс, Пярну, шоссе Лока, Vecā ceļa и улице Ригас.