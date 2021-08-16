Видео, фото ⟩ Как в Латвии вспоминали Виктора Цоя: цветы, слезы, "Кукушка" и "Пачка сигарет"
15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе Слока - Талси под Тукумсом погиб легендарный рок-музыкант Виктор Цой.
15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе Слока - Талси под Тукумсом погиб легендарный рок-музыкант Виктор Цой.
Виктор Цой погиб в 1990 году на 35-м километре шоссе Слока - Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.
15 августа на подъезде к 35-му километру шоссе Слока - Талси (как обычно в этот день) у обочин стоят десятки машин и мотоциклов. Люди группами идут в направлении памятника. У многих в руках цветы. Многие приезжают большими семьями. Поклонники таланта рок-музыканта вспоминают и поют любимые песни.
Напомним, 21 июня на озере Ридели общество Pareiza lieta открыло первый объект из проекта "Интерактивного туристического маршрута" по местам, связанным с Виктором Цоем и группой "Кино". Это информационный стенд на месте последней рыбалки Виктора Цоя. Озеро Ридели находится в 7 километрах от памятника Виктору Цою и имеет много интересных моментов для всех посетителей этого места.
Галерея: 15 августа 2021 года у памятника Виктору Цою
Там же, прямо у памятника, один из фанатов Виктора Цоя Валерий сыграл вместе с рижским музыкантом Виктором Евдокимовым такие песни, как "Кукушка", "Пачка сигарет" и другие.
"Невероятный парень. Предан тому, что делает и делает это на все 200 процентов", - отметила супруга Виктора Юлия Евдокимова, которая в этот день была видеоператором.
Видео: Фанат Группы Кино и Виктор Евдокимов - "Кукушка"
Видео: Фанат Группы Кино и Виктор Евдокимов - "Пачка сигарет"