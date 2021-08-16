Видео, фото ⟩ Как в Латвии вспоминали Виктора Цоя: цветы, слезы, "Кукушка" и "Пачка сигарет"

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35-м километре шоссе Слока - Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.