Ср, 18.08.2021
Медики, которые имитировали вакцинацию от Covid-19 и подделывали сертификаты о вакцинации, должны быть лишены сертификата медицинского работника, чтобы они не могли продолжать работу в медицине. Лига Козловска, руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей
Лига Козловска, руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей

Икауниеце с котиками и Солдатова в майке на голое тело. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Легкоатлетка Лаура Икауниеце и её котики

Баскетболист Дайрис Бертанс стал отцом

Весёлая Дарья Клишина

Боец Дастин Порье отдыхает во Флориде

Серена Уильямс продемонстрировала свои формы

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед и её велопрогулки на Мальдивах 

Александр Кержаков умеет ещё и в хоккей

Бывшая гимнастка Саша Солдатова в маечке на голое тело

Вячеслав Малафеев с супругой отдыхают в Испании

Селфи от Конора Макгрегора

Артём Дзюба в компании российских актёров театра и кино

Российская пловчиха Анна Егорова побывала в Калининграде

Теннисистка Елена Веснина на приёме у Сергея Шойгу

Мексиканские каникулы синхронистки Варвары Субботиной


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