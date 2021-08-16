Маски для лица могут стать обязательными в школьных общественных местах

Сегодня Министерство образования и науки (IZM) продолжает переговоры с Министерством здравоохранения (VM) по вопросу отказа от масок в школе для учеников 1-3 классов. В настоящее время VM настаивает на том, чтобы маски носили лица первого класса. IZM с этим не согласно.

Министерство образования и науки также настаивает на том, чтобы переболевшие учителя не носили маски в классах, как того требует действующее положение о вакцинированных сотрудниках на любом рабочем месте. Однако этот вопрос также обсуждается с VM.

Муйжниеце сообщила, что во вторник Кабинету министров предстоит решить, какие классы продолжат учебу дома, в случае если родители против регулярного тестирования непривитых детей на Covid-19. Текущее положение предусматривает, что в ситуации, когда родители отказываются тестировать своего ребенка на Covid-19, лишь ученики с 1-6 класс продолжают учебу дома, поэтому на следующем заседании Кабинета министров будет решено, каким образом непроверенные ученики 1-9 классов будут продолжать учебу дома. Как пояснила министр, это уточнение будет сделано потому, что базовое образование является обязательным.

Говоря о регулярном тестировании учеников, Муйжниеце пояснила, что анализы слюны будут необходимы для мониторинга, как это было весной. В период с 23 по 31 августа отрицательный тест на Covid-19 будет необходим только для 1 сентября, чтобы "поймать" бессимптомные случаи Covid-19 до начала занятий в школе. В свою очередь, дальнейшее тестирование будет определяться алгоритмом, разработанным VM, который в настоящее время согласовывается между двумя министерствами.

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудольф Калванс, подчеркнул, что постановление должно предусматривать бонусы для учителей, которые были вакцинированы против Covid-19. "Они этого заслуживают", - сказал Калванс, объяснив, что они выполнили требование вакцинации и заслужили работать без маски.

"Вакцинация - это, прежде всего, самозащита. Мы всегда говорим о создании мистической безопасной среды для других, но вакцинация - это забота о себе", - сказал Калванс.

Hуководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага добавила, что было бы целесообразно оговорить в постановлении, что школы со 100% или 90% массовым иммунитетом к вирусу могут принять решение не носить маски для лица в школе.

Руководители обеих организаций также указали на необходимость продления переходного периода для убеждения невакцинированных работников школ, в том числе учителей. Действующее постановление предусматривает, что с 1 октября работодатель имеет право принять решение об увольнении, если работник не был вакцинирован против Covid-19, но организации педагогов хотят продлить период, в течение которого работа может быть продолжена, если есть отрицательный тест на Covid-19 до 31 декабря. В свою очередь, с 1 января 2022 года разговор с невакцинированными педагогами будет строже.

Как пояснил Калванс, до 1 октября слишком мало времени, чтобы не только убедить учителей, но и пройти весь курс вакцинации. По его мнению, беседа с учителем состоится до 31 декабря, а пока можно будет работать с отрицательными тестами на Covid-19, затем последует первая вакцинация Covid-19, и учитель завершит курс вакцинации к концу года. Калванс считает, что это невозможно сделать до 1 октября.