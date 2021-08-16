ВИДЕО ⟩ Гол Жулева из "Лиепаи" признан самым красивым в июле

33-летний Жулев отметился голом в ворота "Риги" в матче, который состоялся 1 июля. Та встреча завершилась победой "Лиепаи" со счётом 1:0, а дальний удар Жулева в ворота Роберта Озолса оказался единственным точным за 90 минут.