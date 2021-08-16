Олимпийские чемпионы по баскетболу 3х3 примут участие в Ghetto Basket Riga Challenger

На турнире в спортивном комплексе Гризинькалнса 16 команд со всего мира сразятся за поездку на этап Abu Dhabi Masters, а лучшая четвёрка разделит призовой фонд в размере 25 000 евро, сообщает портал balticevents.info.

На турнирах FIBA Challenger традиционно выступят 16 команд, из которых 10 гарантируют себе выход в основной турнир, а шесть остальных разыграют оставшиеся два места в квалификационных соревнованиях 24 августа.

Латвию представят команда олимпийцев Rīga, а также сборный квартет из латвийских спортсменов U-23. В этом году команды U-23 активно принимали участие на соревнованиях в Литве и Эстонии, а также дебютировали на национальном турнире лиги FIBA U-23. Третий участник от Латвии определится 19 августа в финале рижского турнира Ghetto Basket Lite Questr, где из 24 лучших команд сезона одна команда получит путёвку на участие в Challenger.

На сегодняшний день известны 13 из 16 команд-участниц турнира. Пять мест получили представители мирового клуба команд FIBA Top 30 - Ub (Сербия), Šakiai Gulbele (Литва), Princeton (США), Antwerp (Бельгия) и Raudondvaris Tauras (Литва).

Семь остальных команд были выбраны путём побед на квалификационных турнирах Quest и Lite Quest. Ими стали - Dusseldorf LFDY (Германия), Bojnice Meferusu (Словакия), Lyon (Франция), Runa (Россия), Bern Stride (Швейцария), Amsterdam Talent&Pro (Нидерланды). Седьмой командой в этом списке станет чемпион Ghetto Basket Lite Quest. Также двум командам FIBA присудит путёвки Wild Card.