Как сложилась жизнь водителя автобуса, в которого год назад прилетела граната силовиков

На сегодня Павлу запрещена работа за рулем пассажирского транспорта, хотя он очень любил это дело. В "Минсктрансе" мужчина получал более тысячи рублей, сейчас его пенсия составляет около 500.

В результате ранения гранатой кожа на спине взорвалась, она плавилась. Как рассказывает мужчина, врачи прямо видели в этой дыре органы, а сам он сутки кричал матом от боли. Чтобы залатать дырку, кожу пересаживали с бедра. Донорские участки затянулись только в феврале, но спина болит и по сей день. А двух пальцев на левой руке - мизинец и безымянный - мужчина до сих пор не чувствует.

"Они как стали немыми, так и остаются. И вообще вся область в месте со стороны, куда пришлось основное ранение, будто полумертвая - я даже уколы не чувствую, когда их делают там. Врачи тоже говорили, что осколки из меня достали не все, они в руке до сих пор есть".

Так выглядела спина Павла после всех этапов лечения. ФОТО: Фото из архивов героя

Сначала Павел хотел, чтобы виновные понесли наказание за то, что с ним случилось. Он не понимает, почему к мирным людям начали применять такие травматические спецсредства. Но через год с тех событий считает, что виновных найти невозможно, СК отказался заводить дело по факту ранения водителя.

"Я уже никакого уголовного дела не хочу. Была попытка разобраться: меня еще в больнице опрашивали следователи и после выписки. Смотрели вместе со мной служебные камеры, как произошел взрыв. Наша охрана труда пыталась как-то повлиять. Но в итоге официальный ответ был: "это был несчастный случай, вины органов МВД не установлено, потому что они были далеко от того места и не могли целенаправленный совершить выстрел". Так что я думаю: Бог всем судья. Каждому отплачется по заслугам".

"Мне бы самому стать на ноги, а затем поднять двух пацанов"

Не успел Павел выписаться из военного госпиталя, как через пару месяцев снова почувствовал себя очень плохо.

"Я не пью алкоголь, не курю, а тут резко начал желтеть. Меня сначала положили в больницу в Молодечно. Там ставили капельницы, давали уколы - должна была пройти, но ничего не проходило. Затем уже в Минске после всех анализов и обследований шокировали: у меня нашли злокачественные новообразования головки поджелудочной железы, а также предстательной железы".

Павел перенес несколько операций и лучевую терапию.