Эксперт о новых западных санкциях: режим Лукашенко обложили со всех сторон

Здесь, по мнению Львовского, более важен не прямой эффект, ведь США мало торгуют с Беларусью напрямую. Гораздо серьезнее вторичные санкции.
До сих пор американская программа санкций по Беларуси не предусматривала такого эффекта, ранее ограничения накладывались только на американские компании и их отделения, которые не могли вести бизнес с предприятиями, находящимися в санкционном списке. Компаниям же из третьих стран не запрещалась торговля.
Но теперь западные банки будут бояться обслуживать таких клиентов, а компании, при наличии выбора, предпочтут менее проблемных поставщиков.
Размытость формулировок: это хорошо или плохо?
В то же время аналитик обратил внимание на "размытость формулировок" в указе президента США, по его мнению, их можно по-разному трактовать.
"Например, указано, что под санкции должны попасть люди и предприятия, замешанные в public collapse - в нарушениях прав человека. Но если смотреть на юридический аспект, то формально никаких судов же не было, и сказать, что тот или иной человек нарушал права человека, невозможно", - заметил он.
Однако, по словам аналитика, санкции обычно так и прописываются, потому что если ждать разбирательства международного суда по тому или иному конкретному эпизоду, то могут пройти годы. "Санкции - это вопрос более политический, нежели юридический", - уверен Львовский.
В реальности компании, особенно мелкие, воспринимают эти размытые формулировки очень серьезно и обычно примеряют их на себя, в итоге предпочитая отказаться от сотрудничества с потенциально токсичными предприятиями.
Кроме того, Львовский уверен: если у США и Евросоюза "серьезные намерения в отношении санкций, то ничто не помешает очень быстро добавить новые компании в санкционные списки, а эта неточность формулировок, скорее, будет работать против белорусских физических и юридических лиц".
"Надо посмотреть на практику применения: если все заявления США считать серьезными, и это не формальная отписка Байдена, чтобы успокоить белорусскую оппозицию, то это действительно может иметь наисерьезнейший эффект", - подчеркнул аналитик.
Но результаты, отмпетил Львовский, будут видны не ранее 2022 года, "поскольку все принятые санкции имеют отложенный эффект".
Если же в ближайшее время риторика Лукашенко не изменится, и в отношении белорусского общества будут продолжаться репрессии, это может привести "к более жесткому применению текущих санкций, и к принятию новых. А так как значимая часть нашей экономики зависит от государства, то эти санкции возымеют разрушительный эффект на всю экономику".
Для России санкции в отношении Минска - не пустой звук
А что же Россия, которая для официального Минска и главный политический союзник, и основной рынок сбыта, и сговорчивый кредитор?
"Не стоит думать, что для России санкции США и Евросоюза - это пустой звук, - отметил Львовский. - Взять Крым. Российские власти призывают открывать там бизнес, дают кучу льгот, но что-то мы не видим, чтобы крупные компании массово шли в Крым - при всей поддержке политики Москвы, бизнесмены не хотят подпадать под американские санкции", - пояснил Лев Львовский.
Если говорить о поставках белорусских калийных удобрений, крупнейшими покупателями являются Китай, Бразилия и Индия, напомнил эксперт. Однако, по его мнению, Китай не любит связываться с санкционными предприятиями. Да, по официальной риторике Китай вроде и не самый ближайший друг США, но на самом деле очень связан с этой страной - это две главные экономические державы, поэтому Китай не будет сотрудничать с компаниями, которые находятся под санкциями. Про Индию можно сказать то же самое, отметил аналитик.
"Современный мир очень глобальный. Если мы говорим о крупной компании, шансов на то, что она существует в каком-то безвоздушном пространстве и не связана ни с финансами США, ни с фондовым рынком, ни с какими-нибудь компаниями-перевозчиками из США, очень малы", - сказал экономист.