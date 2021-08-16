Эксперт о новых западных санкциях: режим Лукашенко обложили со всех сторон

В 2020 году объем выручки за белорусский калий, отгруженный через порт Клайпеды, составил порядка 2,4 млрд долларов.

Быстро переориентировать белорусский калий на российские порты не получится в силу ряда технических и логистических проблем, отмечают эксперты.

Во время недавнего "Большого разговора" Александр Лукашенко упомянул порты Мурманской области - мол, можно использовать их. Идею тут же подхватил губернатор российского региона Андрей Чибис, предложив "максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через регион".

Однако даже человеку несведущему в тонкостях перевалки калийных грузов понятно, что это, мягко говоря, не совсем удобный вариант для Беларуси - слишком далеко.

По мнению экономиста BEROC Льва Львовского, это предложение, скорее, "из разряда шапкозакидательства". Действительно, еще недавно серьезно обсуждалась опция перевалки белорусского калия через порт Усть-Луга, но и это оказалось довольно сложно, хотя транспортное плечо в два раза меньше, чем в порт Мурманска.

"Предложение обсуждалось на высоком уровне, были озвучены ряд трудностей, в том числе нехватка спецвагонов и значительная сумма денег на их закупку. Кроме того, требуется как минимум год на то, чтобы подготовить порт в Ленинградской области. А уж о Мурманске речь и вовсе не идет", - подчеркнул эксперт в комментарии для Naviny.by.

С введением британских санкций у Минска остается меньше обходных путей

Эксперт отметил значимость присоединения к европейским санкциям Великобритании, поскольку эта страна является "важной для международной торговли - через нее идут разные финансовые потоки, и многие фирмы, которые занимаются торговлей белорусскими нефтью и калием, зарегистрированы в Британии".

Если бы Великобритания не присоединилась к европейским ограничительным мерам, считает Львовский, для белорусских предприятий существовала бы потенциальная лазейка для обхода санкций или для нивелирования их эффекта.

Наложив же санкции на российского олигарха Михаила Гуцериева, которого называют одним из "кошельков Лукашенко", она тем самым показала, что настроена серьезно, и для Беларуси этот финансовый эффект будет ощутимым, уверен аналитик.

"Британия обычно извлекает выгоду от того, что является безопасной пристанью для активов российских олигархов, там особо не интересуются происхождением денег. Однако мы видим, что сейчас британцы всё больше и больше доказывают, что принципы иногда важнее денег", - отметил Львовский.

По его мнению, санкции в отношении именно Гуцериева введены не только ввиду большого участия его капиталов в белорусской экономике, но и в связи с "его знаниями и связями, которые могли быть очень важны для обхода санкций". Однако теперь, предположил Львовский, "Гуцериев будет больше занят собственными проблемами, и у него вряд ли останется время на помощь Беларуси".

Не так страшны прямые санкции, как побочные эффекты

И все же самыми болезненными для белорусского режима эксперты называют американские санкции.