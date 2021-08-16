Президент Латвии: Нужно помочь тем афганцам, которые помогли нам

Уже сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, боевики исламистской группировки "Талибан" вошли в пригород афганской столицы Кабул. С прошлой недели талибы взяли под свой контроль большую часть территории страны, нанося поражение афганским силам безопасности, перетаскивая их на свою сторону или вынуждая бежать, несмотря на некоторую поддержку авиации США.

Президент также подчеркнул, что ситуация в Афганистане требует коренного переосмысления глобальной стратегии НАТО и Запада. По мнению Левитса, такой широкомасштабный процесс размышлений должен привести к реалистичному и устойчивому результату. Он отметил, что первоочередная задача союзников и Латвии - укрепление безопасности всех стран НАТО.

Уже сообщалось, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс попросил идентифицировать афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть вопрос о предоставлении им убежища.

По словам Пабрикса, такими могут быть названы до 15 семей, которым в Афганистане, после прихода к власти исламистской группировки "Талибан", может грозить опасность.

Министр обороны признал, что беженцев из Афганистана будет больше. Ситуацию в стране он охарактеризовал как трагическую.