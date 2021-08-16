Политолог: Лукашенко менять Конституцию не рвется, он обрел уверенность

Такие же нотки: мол, нам хорошо и с этой конституцией, и с этим вождем - звучали в феврале и на Всебелорусском собрании. Сам Лукашенко с его трибуны подчеркнул, что, "создавая новую конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно".

В марте же на встрече с членами конституционной комиссии он говорил не о новой, а об "обновленной" конституции, а также употребил в этом контексте показательное словечко "корректировка".

Уже тогда стало ясно, что никакой серьезной переделки основного закона не будет. Но поскольку изменения были обещаны (в том числе, судя по всему, и Кремлю), то, сказав "а", как-то надо говорить и "б".

Эксперт: Лукашенко будет стараться "отсидеть пять лет"

В августе - сентябре 2020 года, когда бушевали протесты, Лукашенко нужно было "либо уходить, либо что-то предлагать", отметил в комментарии для Naviny.by директор Института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

По его мнению, путь конституционной реформы как "альтернативу уличной демократии" могла предложить Москва.

"Но когда фактор улицы ушел, перед Лукашенко встал вопрос: а зачем?" - предполагает политолог.

Он подчеркивает, что неофициально обнародованный проект новой конституции сохраняет президентскую республику, хотя и "вводятся элементы системы сдержек и противовесов" (конечно, весьма ограниченные).

При этом уже очевидно, что "принципиальной ломки системы не будет". К тому же условно либеральных моментов в процессе доработки проекта может стать меньше, прогнозирует эксперт. В итоге "новая конституция станет еще больше похожей на нынешнюю".

Пока непонятно, когда новый основной закон вступит в действие, когда состоятся новые президентские выборы, подчеркивает собеседник Naviny.by.

Похоже на то, что Лукашенко будет стараться "отсидеть пять лет", то есть остаться в нынешнем кресле до 2025 года. Подтолкнуть его к уходу может разве что Москва, сказал Казакевич.

Процесс идет по инерции

Сложилась парадоксальная ситуация, когда, если разобраться, новая конституция никому в Беларуси не нужна, отметил в комментарии для Naviny.by белорусский политолог Валерий Карбалевич.

"Противникам Лукашенко это не нужно, потому что они хотели совсем других перемен", - говорит эксперт. Сторонникам Лукашенко тоже непонятно, зачем что-то менять, если и так победили. Вряд ли понимает, в чем смысл смены основного закона, и номенклатура, рассуждает собеседник Naviny.by.

Он предполагает, что и "для самого Лукашенко теперь возник вопрос, зачем нужна новая конституция".

При этом Лукашенко "явно не торопится" - срок, когда доработанный проект должны положить на его стол, перенесен с 1 августа на 1 сентября, подчеркнул Карбалевич.

Добавим: остается неизвестным, насколько в вопросе конституционной реформы (и связанного с ней транзита власти) на Лукашенко сейчас давит Москва. Раньше ее спикеры напоминали об этом часто, теперь тема практически ушла.