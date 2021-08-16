Над Узбекистаном сбит самолет афганских ВВС

Инцидент произошел на юге страны в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в ночь на воскресенье, 15 августа, говорится в сообщении ведомства.

Оба пилота получили тяжелые травмы, их доставили в больницу в Термезе.

По данным ведомства, проходит расследование случившегося.

Еще перед объявлением узбекские пользователи соцсетей разместили в сети фотографии и видеозаписи разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.