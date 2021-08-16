Над Узбекистаном сбит самолет афганских ВВС

Инцидент произошел на юге страны в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в ночь на воскресенье, 15 августа, говорится в сообщении ведомства.
Оба пилота получили тяжелые травмы, их доставили в больницу в Термезе.
По данным ведомства, проходит расследование случившегося.
Еще перед объявлением узбекские пользователи соцсетей разместили в сети фотографии и видеозаписи разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.
В Афганистане в воскресенье, 15 августа, исламистское движение "Талибан" взяли под контроль столицу страны Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Вылететь из страны через аэропорт Кабула пытались сотни человек, но все коммерческие рейсы были отменены. В аэропорту возникла паника, погибли не менее пяти человек.