Пн, 16.08.2021
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Над Узбекистаном сбит самолет афганских ВВС

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

На территории Узбекистана потерпел крушение самолет ВВС Афганистана. Позже стало известно, что его сбили силы ПВО "при попытке незаконного пересечения границы", пишет "Медуза" с ссылкой на заявление Министерства обороны Узбекистана.

Инцидент произошел на юге страны в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в ночь на воскресенье, 15 августа, говорится в сообщении ведомства.

Оба пилота получили тяжелые травмы, их доставили в больницу в Термезе.

По данным ведомства, проходит расследование случившегося.

Еще перед объявлением узбекские пользователи соцсетей разместили в сети фотографии и видеозаписи разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

В Афганистане в воскресенье, 15 августа, исламистское движение "Талибан" взяли под контроль столицу страны Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Вылететь из страны через аэропорт Кабула пытались сотни человек, но все коммерческие рейсы были отменены. В аэропорту возникла паника, погибли не менее пяти человек.


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