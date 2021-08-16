Заболеваемость за неделю выросло на треть. Большинство заболевших - непривитые

Заболеваемость растет во всех возрастных группах, особенно среди людей от 30 до 49 лет.

Выросла заболеваемость и среди детей до 19 лет.

Увеличение заболеваемости наблюдается во всех регионах Латвии, за исключением Курземе. Показатель инфицирования составил 1,23 - это указывает на рост распространения инфекции.

Привитые против непривитых

Большинство заболевших не были привиты или не закончили полный курс вакцинации - это 579 или 83% заболевших за последнюю неделю. Заболели и 122 привитых человека - это 17% от всех заразившихся.

Если сравнивать распространенность инфекции на 100 тыс. населения, то

среди невакцинированных заболеваемость выше в 2,6 раза, чем среди полностью привитых.

Как сообщает SPKC, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в странах Европы немного снизился - с 214,3 до 209,4 случая. В Латвии он вырос с 38,8 до 49,3 случая.

"Завезенный" ковид