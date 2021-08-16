Пн, 16.08.2021
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российский эпидемиолог Василий Власов о "Спутник V"

Тесты, маски, или нет? Правительство примет решение об очной учебе в школах

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Кабинет министров во вторник, 17 августа, рассмотрит вопрос об очной учебе в школах, сообщил после заседания коалиции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

С докладом о том, как будет проходить учеба в очном формате, на заседании выступит министр образования и науки Анита Муйжниеце.

По словам Кариньша,

ожидается, что с 1 сентября все школы возобновят очное обучение, однако для этого непривитые школьники должны будут раз в неделю сдавать тесты на коронавирус. Также во время очного обучения будет нужно использовать маски.

Министерство образования и науки предложит алгоритм, согласно которому при изменении эпидемиологической ситуации в стране каждая школа сама сможет определять, как обеспечивать очное обучение с учетом принципов, разработанных Минздравом.

Премьер также отметил, что ситуация в латвийских школах разная. К примеру, есть школы, где в классах больше или меньше учеников. Также во многих школах обучение проводится в нескольких зданиях.


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