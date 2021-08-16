Тесты, маски, или нет? Правительство примет решение об очной учебе в школах
Кабинет министров во вторник, 17 августа, рассмотрит вопрос об очной учебе в школах, сообщил после заседания коалиции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Кабинет министров во вторник, 17 августа, рассмотрит вопрос об очной учебе в школах, сообщил после заседания коалиции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
С докладом о том, как будет проходить учеба в очном формате, на заседании выступит министр образования и науки Анита Муйжниеце.
По словам Кариньша,
Министерство образования и науки предложит алгоритм, согласно которому при изменении эпидемиологической ситуации в стране каждая школа сама сможет определять, как обеспечивать очное обучение с учетом принципов, разработанных Минздравом.
Премьер также отметил, что ситуация в латвийских школах разная. К примеру, есть школы, где в классах больше или меньше учеников. Также во многих школах обучение проводится в нескольких зданиях.