Желтое предупреждение: по всей стране ожидается гроза с сильными порывами ветра

В начале этой недели будет действовать желтое предупреждение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Во вторник в некоторых местах Латвии также ожидаются сильные дожди и грозы

Дождь и гроза ожидаются как вечером в понедельник, так и во вторник днем ​​и ночью. Шторм вызовет в некоторых местах сильные порывы ветра, но наибольший риск шторма и града будет во вторник днем ​​на востоке Латгале.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник утром и днем ​​в центральной и восточной части Латвии, количество осадков в некоторых местах превысит 30 миллиметров, возможно временное затопление низин.

В Риге ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха ночью и днем ​​будет в пределах +16...+20 градусов.