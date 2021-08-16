Желтое предупреждение: по всей стране ожидается гроза с сильными порывами ветра
Вечером понедельника, 16 августа, по всей стране ожидается гроза с резкими порывами ветра до 15 м/с.
Вечером понедельника, 16 августа, по всей стране ожидается гроза с резкими порывами ветра до 15 м/с.
В начале этой недели будет действовать желтое предупреждение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть южный, юго-восточный ветер с порывами до 15-18 м/с.
Во вторник в некоторых местах Латвии также ожидаются сильные дожди и грозы
Дождь и гроза ожидаются как вечером в понедельник, так и во вторник днем и ночью. Шторм вызовет в некоторых местах сильные порывы ветра, но наибольший риск шторма и града будет во вторник днем на востоке Латгале.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник утром и днем в центральной и восточной части Латвии, количество осадков в некоторых местах превысит 30 миллиметров, возможно временное затопление низин.
В Риге ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха ночью и днем будет в пределах +16...+20 градусов.
Галерея: Ливни в Риге