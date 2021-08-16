Миграционный кризис: укрепление латвийско-белорусской границы будет ускорено

Премьер рассказал, что Министерство внутренних дел (МВД) подаст в правительство на рассмотрение ряд нормативных актов для обеспечения более быстрого и эффективного обустройство восточной границы Латвии.

По словам Кариньша, в настоящее время имеется несколько административных и технических препятствий, от чего строительные работы на границе проходят не так гладко, как хотелось бы.

Решения, стоимость, протяженность

Ранее МВД сообщило, что для завершения строительства пограничной инфраструктуры на границе с Беларусью необходимо около 30 млн евро. Для обеспечения необходимых для охраны границы условий нужно построить пограничную полосу протяженностью в 173 км.

В настоящее время на основе заключенного в 2018 году соглашения о строительстве пограничной полосы на границе Латвии и Беларуси заключены два договора. Построены четыре моста, которые сейчас сдаются в эксплуатацию.

Для продолжения работы необходимо выбрать подрядчика и начать строительство уже в этом году.

Что касается установки забора на границе, в МВД указали, что в случае необходимости можно установить временный забор из колючей проволоки.