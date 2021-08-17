Отозваны заявки на пикеты у Рижского замка, но Гобземс продолжает собирать людей

В качестве цели собрания была указана акция против "обязательной вакцинации". В свою очередь политик Алдис Гобземс в соцсетях по-прежнему призывает последователей собраться на набережной, но комментариев Латвийскому радио он не предоставил.

"У нас нет Берлинской стены, у нас есть аглонский забор! 18 августа у президентского дворца! Встречаемся!" - написал Гобземс в понедельник днем в Facebook.

Государственная полиция выразила готовность в среду работать в усиленном режиме. Принимая во внимание, что прозвучали призывы к массовым собраниям, стражи порядка напоминают, что по-прежнему в силе эпидемиологические требования, и их необходимо соблюдать. Кроме того, полиция призывает жителей не вступать в противозаконные действия, которые могут угрожать безопасности и общественному порядку.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Напомним, полиция в субботу начала 15 процессов административного нарушения за различные нарушения в связи с произошедшими в различных местах Латвии акциями протеста против "обязательной вакцинации".

Процессы, например, начаты за организацию несанкционированных пикетов и незаконное использование звуковых сигналов за пределами мест пикета.

Процессы начаты в Земгальском регионе, Рижском регионе, Видземском регионе и Латгальском регионе.

Кроме того, начаты две ведомственные проверки в Рижском регионе.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Также оценивается вопрос о начале процесса административного нарушения после анализа снятых видеоматериалов.