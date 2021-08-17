Полиция остановила пьяного водителя. Пока ждали подмогу, пассажир облегчился в мусорник на остановке

Стражам порядка довольно быстро удалось отыскать описанного мужчину. Водитель недавно был замечен на заправке на улице Краста и, скорее всего, сел за руль в пьяном виде.

"Работники полиции начали преследование транспортного средства, отдали распоряжение остановиться, однако изначально машина игнорировала требования работников полиции.

Только после многократных требований водитель остановил транспортное средство", - рассказал начальник отдела туризма муниципальной полиции Риги Виталий Шкутанс.

Сотрудники полиции незамедлительно вытащили ключи из замка зажигания автомобиля, чтобы предотвратить его дальнейшее движение. Во время разговора подтвердилось, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия была вызвана дорожная полиция.

Пока стражи порядка ждали дополнительные силы, сидевший рядом с водителем пассажир решил справить нужду в ближайший мусорник на трамвайной остановке. За это он получил штраф в размере 50 евро.

В свою очередь водитель в момент, когда прибыла дорожная полиция, отказался от экспертизы на месте событий, поэтому был доставлен на улицу Твайка, где медики установили его опьянение клинически.

Оказалось, что в организме водителя более полутора промилле алкоголя.

Транспортное средство было изъято и доставлено на спецстоянку, о чем сообщили водителю. Размер наказания еще будет установлен, однако за такое нарушение полагается штраф в размере от 1000 до 1200 евро, а также лишение прав на пять лет.