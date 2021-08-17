"Адекватные русские?*" - TVNET GRUPA на фестивале общения LAMPA представит дискуссию о СМИ в Латвии

Это дискуссия профессиональных журналистов русскоязычных СМИ в Латвии и Эстонии о том:
- есть ли спрос на русскоязычные медиа в Латвии,
- каким видится их будущее,
- какую позицию занимает государство в этом вопросе,
- как/почему кризис Covid-19 показал, что власти не могут достучаться до русскоговорящей аудитории,
- что показывает опыт в соседней Эстонии?
Модератор дискуссии Эрика Сташкевич, заместитель главного редактора RUS TVNET, автор и ведущая дискуссионной передачи "Кто вам платит?" на rus.tvnet.lv.
В дискуссии также принимают участие:
- Олеся Лагашина - главный редактор эстонского новостного портала Rus.Postimees.
За свою журналистскую карьеру успела поработать в газете, на телевидении и эпизодически на радио, преподавала журналистику в университете, сейчас совмещает руководство порталом и работу телеведущей.
- Вадим Радионов - журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".
YouTube-канал "И Грянул Грэм" получил серебряную кнопку YouTube и вошел в ТОП-10 в Беларуси в сегменте независимых информационных каналов. Радионов работал в газете, на радио и ТВ. Был заместителем главного редактора радио Baltkom. Вел репортажи из Чернобыля, Туркменистана, Ближнего Востока и Северной Африки. Поднимался на действующие вулканы Гватемалы и проехал США с востока на запад. Сегодня неважно, где ты находишься географически, важно, какой контент производишь.
- Екатерина Сафронова - главный редактор Русского вещания LTV7.
Екатерина Сафронова в журналистике с 2002 года. Несколько лет проработала в печатных СМИ, затем выпускающим новостным редактором на TV5. В 2010 году пришла на радио Baltkom, где в отделе информации проработала почти 4,5 лет. С 2014 года работает на Латвийском телевидении — начинала ведущей и редактором новостей Русского вещания LTV7. Последние пять лет — главный редактор Русского вещания LTV7.
- Инна Плавока - создатель и главный редактор CHAYKA.LV.
Инна Плавока в СМИ с 1998 года. Начиная карьеру с рекламного агента, постепенно поднялась до директора и главного редактора газеты и телевизионной службы новостей. Три года назад летом 2018 года она все бросила и создала Chayka.lv, которая сегодня занимает третью позицию в рейтинге русскоязычных СМИ Даугавпилса.
Дискуссия "Адекватные русские?*: отношения государства с латвийскими СМИ, которые говорят с аудиторией на русском языке. Есть ли понимание?" пройдет 21 августа в 17:00 на сцене SPULDZE.
*"Адекватные русские" - это отсылка к фразе журналиста Инги Сприньге в интервью Никите Троянскому о том, как, работая на телевидении, ей было сложно найти для передачи героя — "вменяемого/адекватного русского" (saprātīgs krievs). Это фраза - часть дискурса в латышских кругах, однако достаточно вульгарная для русскоязычных, так как подразумевает некое деление по нормальности и соответствие чему-либо.