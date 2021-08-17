Сегодня правительство примет решение об очной учебе в школах

С докладом о том, как будет проходить очная учеба, на заседании выступит министр образования и науки Анита Муйжниеце.

По словам Кариньша, ожидается, что с 1 сентября все школы возобновят обучение на месте, но для того, чтобы это стало возможным, непривитые школьники раз в неделю должны будут сдавать тесты на Covid-19. Также во время очного обучения нужно будет использовать маски.

Министерство образования и науки предложит алгоритм, чтобы при изменении эпидемиологической ситуации каждая школа сама могла определять, как обеспечивать обучение на месте с учетом разработанных Минздравом принципов.

Муйжниеце ранее сообщила, что принцип "безопасной" школы с 1 сентября может предусматривать, что в общих школьных помещениях все должны носить маски, а в классах можно находиться без них.

Министерство образования и науки продолжает согласовывать с Министерством здравоохранения вопрос о том, чтобы маски не нужно было носить учащимся 1-3-х классов. В настоящее время Минздрав настаивает на ношении масок с 1-го класса, с чем Минобразования не согласно.

Министерство образования и науки также настаивает на том, чтобы вакцинированные или переболевшие коронавирусом учителя не были обязаны работать в классе в масках. Этот вопрос также обсуждается с Минздравом.

Муйжниеце сообщила, что сегодня Кабинет министров уточнит, учащиеся каких классов продолжат обучение дома, если родители откажутся регулярно проверять непривитых детей на Covid-19, чтобы обеспечить безопасные условия в школе. В настоящее время предусмотрено, что в случае, если родители отказываются тестировать ребенка на Covid-19, обучение дома могут продолжать учащиеся 1-6-х классов. В свою очередь на следующем заседании Кабинета министров планируется принять решение, смогут ли продолжать обучение дома учащиеся 1-9-х классов, родители которых откажутся тестировать детей. Как пояснил министр, это уточнение необходимо, потому что основное образование является обязательным.