Минимум одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43% населения Латвии

Темпы вакцинации в понедельник оставались низкими - были привиты 3763 человека.

1944 человека вчера получили первую дозу вакцины, завершил процесс вакцинации второй дозой 1641 человек.

Еще 178 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.