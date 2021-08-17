Вт, 17.08.2021
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Сухейль Шахин, официальный представитель движения "Талибан"

Минимум одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43% населения Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43,14% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Темпы вакцинации в понедельник оставались низкими - были привиты 3763 человека.

1944 человека вчера получили первую дозу вакцины, завершил процесс вакцинации второй дозой 1641 человек.

Еще 178 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В целом в Латвии использовано 1 428 579 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 722 679 человек.


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