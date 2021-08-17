Минимум одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43% населения Латвии
По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43,14% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43,14% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Темпы вакцинации в понедельник оставались низкими - были привиты 3763 человека.
1944 человека вчера получили первую дозу вакцины, завершил процесс вакцинации второй дозой 1641 человек.
Еще 178 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В целом в Латвии использовано 1 428 579 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 722 679 человек.