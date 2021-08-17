Выявлено 154 новых случая Covid-19; 137 заболевших не были вакцинированы

137 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 17 - привитыми от Covid-19.

Скончались два человека:

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 65,8 до 68 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 10 234 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 140 325 случаев Covid-19, умерли 2565 человек с коронавирусом.

Вчера, 16 августа, в латвийские больницы госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, а 12 выписано, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 69 пациентов с Covid-19. У 57 пациентов средне-тяжелое течение заболевания, у 12, что составляет 17,4% всех стационарных больных, состояние тяжелое.