Боба Дилана обвинили в изнасиловании девочки в 1965 году

Боб Дилан - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер. Он считается одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет. В 1960-х годах, когда его провозгласили "голосом поколения" и одной из главных персон протеста. Его песни Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin’ стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны во Вьетнаме.

Боб Дилан - один из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен. Он был удостоен множества престижных наград: двенадцать премий "Грэмми", один "Оскар" и один "Золотой глобус". Артист включен в Зал славы рок-н-ролла, Зал славы авторов песен и Зал славы авторов песен Нэшвилла, является лауреатом Пулитцеровской премии, Нобелевской премии в области литературы и Президентской медали Свободы.