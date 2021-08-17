На Маскачке в ДТП пострадал велосипедист. Сбивший его водитель винит в аварии столбики

Перекресток улиц Лаздонас и Католю - один из тех, которые в этом году были украшены столбиками. Здесь их почти 20 и они установлены с целью улучшения безопасности движения.

Несмотря на это, 16 августа в 13 часов в ДТП пострадал наименее защищенный участник дорожного движения - Андрей. Он ехал по главной дороге, пока его путь не пересекся с водителем, который сбил Андрея, так как, по его собственным словам, не видел Андрея из-за столбиков. К счастью, тяжелых травм велосипедист не получил, однако его транспортное средство пострадало значительно - карбоновую раму "разорвало на куски", так как велосипед принял удар на себя.

Геннадий, сбивший Андрея на машине, не отрицает, что выехал на главную дорогу и ему нужно было уступить путь, но, по его мнению, аварии могло и вообще не произойти.

"Я ехал с той стороны, увидел знак, что впереди главная дорога. Посмотрел налево, ни на одной из полос машин не было. Подъехал ближе - столбики! Если смотреть через них, то машин не видно.

Ну, столбики черные, велосипед черный. Я просто не увидел его. Ориентировался на машины, но эти столбы... Не было бы столбов, клянусь, я бы так не ехал. Я не смог бы этого сделать.

Я ехал внимательно, посмотрел на улицу, "линии чистые", но, если смотреть по диагонали, то столбики закрывают велосипедиста. Машина большая, ее бы заметил. Велосипедиста не увидел. Я не виню столбики, но если бы их не было... Закономерность здесь есть. Я не отрицаю, что виноват, надо было быть внимательнее. Хорошо еще, что не набрал скорость, скорость была маленькой. Была бы больше, все могло бы быть еще хуже", - рассказал Геннадий.

Встреченные на месте происшествия стражи порядка также не отрицают, что о "столбиках" как объяснении причины аварии слышат не в первый раз. К сожалению, это не оправдывает и не спасает водителя - по правилам он должен был уступить дорогу, чего не сделал.

В любом случае, повезло, что наименее защищенный участник движения, ради которого столбики вроде как и устанавливали, не пострадал серьезно.