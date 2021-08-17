Covid-19: В Литве заразились еще 560 человек, в Эстонии - 358

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 560 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались четыре человека, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 253 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 290 766 человек. От коронавируса в Литве скончались 4458 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9106 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4971 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 358, то есть 7,2% от общего количества тестов. Скончались два человека.

Среди новых заразившихся 278 человек (77,7) не прошли вакцинацию. У 80 заразившихся (22,3%) курс вакцинации был завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 266,9 случая на 100 000 человек.

По состоянию на утро 17 августа в больницах с Covid-19 находится 83 пациента.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 694 642 человека, из которых у 600 513 иммунизация завершена.