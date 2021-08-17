Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции

"Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то, что многое получаете от её внимания?", - спросил один из журналистов.

Этот вопрос заставил японку расплакаться и покинуть пресс-конференцию. Спустя некоторое время вторая ракетка мира вернулась и продолжила общение с другими представителями СМИ.

"Сама тема не была ужасной, но агрессивный тон незнакомого человека после того, как Наоми уже говорила в предыдущем ответе о том, что ей бывает трудно на пресс-конференциях... И вот всё пошло наперекосяк", - рассказал о произошедшем журналист Бен Ротенберг в своём Twitter.

Агент 23-летней теннисистки Стюард Дугид был более жёстким и раскритиковал журналиста, задавего вопрос его клиентке: "Это хулиган! Он издевается, а не работает. Именно из-за таких как он отношения между прессой и теннисистами очень напряжены. Что ей даёт внимание СМИ? Вы слишком много о себе возомнили!", - заявил Дугид.

Напомним, незадолго до "Ролан Гаррос" Осака заявила, что не будет общаться с журналистами, сославшись на борьбу с депрессией и повышенной тревожностью. Пропустив пресс-конференцию после победы в первом круге, организаторы "Ролан Гаррос" оштрафовали японку на 15 тысяч долларов. На следующий день Осака снялась с турнира из-за психологических проблем.