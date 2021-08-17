Ванага: система образования подготовлена к новому учебному году лучше, чем в прошлом году

Правительство сегодня примет решение, как будет организован учебный процесс в новом учебном году. LIZDA надеется, что уже сегодня министры примут окончательное решение, поскольку и школам, и родителям заранее важно знать, как будет проходить учебный процесс.

Хотя есть ряд вопросов, на которые до сих пор нет четких ответов, Ванага считает, что в целом система образования лучше подготовлена к новому учебному году, чем в прошлом году. В этом году решения, касающиеся процесса обучения, будут принимать сами школы.

В новом учебном году важно предоставлять психологическую поддержку учащимся, а также избегать конфликтов, которые могут возникнуть из-за разных позиций по проблеме Covid-19. "Необходимо понимать, что по-прежнему существуют разные мнения, но мы не должны допускать возникновения конфликтов. Нельзя позволять родителям через детей высказывать в школе свое мнение и таким образом провоцировать конфликты", - сказала Ванага.

LIZDA продолжает выступать за добровольную вакцинацию, подчеркивая, что доля вакцинированных педагогов растет. Что касается вакцинации детей, профсоюз считает, что школьников не следует обязательно прививать. Ванага надеется, что сегодня правительство утвердит ясный алгоритм тестирования для отслеживания ситуации с Covid-19 в образовательных учреждениях.

Также необходимо внести ясность в вопрос об использовании масок в школах. Профсоюз предложил использовать маски только в местах общего пользования, но не во время уроков в классах.

Как сообщалось ранее, сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос об очной учебе в школах.

С докладом о том, как будет проходить очная учеба, на заседании выступит министр образования и науки Анита Муйжниеце.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, ожидается, что с 1 сентября все школы возобновят обучение на месте, но для того, чтобы это стало возможным, непривитые школьники раз в неделю должны будут сдавать тесты на Covid-19. Также во время очного обучения нужно будет использовать маски.

Министерство образования и науки предложит алгоритм, чтобы при изменении эпидемиологической ситуации каждая школа сама могла определять, как обеспечивать обучение на месте с учетом разработанных Минздравом принципов.

Муйжниеце ранее сообщила, что принцип "безопасной" школы с 1 сентября может предусматривать, что в общих школьных помещениях все должны носить маски, а в классах можно находиться без них.

Министерство образования и науки продолжает согласовывать с Министерством здравоохранения вопрос о том, чтобы маски не нужно было носить учащимся 1-3-х классов. В настоящее время Минздрав настаивает на ношении масок с 1-го класса, с чем Минобразования не согласно.

Министерство образования и науки также настаивает на том, чтобы вакцинированные или переболевшие коронавирусом учителя не были обязаны работать в классе в масках. Этот вопрос также обсуждается с Минздравом.

Муйжниеце сообщила, что сегодня Кабинет министров уточнит, учащиеся каких классов продолжат обучение дома, если родители откажутся регулярно проверять непривитых детей на Covid-19, чтобы обеспечить безопасные условия в школе. В настоящее время предусмотрено, что в случае, если родители отказываются тестировать ребенка на Covid-19, обучение дома могут продолжать учащиеся 1-6-х классов. В свою очередь на следующем заседании Кабинета министров планируется принять решение, смогут ли продолжать обучение дома учащиеся 1-9-х классов, родители которых откажутся тестировать детей. Как пояснил министр, это уточнение необходимо, потому что основное образование является обязательным.