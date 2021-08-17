Вт, 17.08.2021
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Сухейль Шахин, официальный представитель движения "Талибан"

ВИДЕО ⟩ Игрок "Галатасарая" ударил своего одноклубника и был удалён

Маркао и Фетих Терим ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Матч первого тура чемпионата Турции по футболу между "Галатасараем" и "Гиресунспором" запомнился дракой между двумя футболистами стамбульского клуба.

На 63-й минуте матча бразильский защитник "Галатасарая" Маркао Тейшейра вступил в перепалку со своим одноклубником Керемом Актюркоглу. Партнёры по команде обменялись словесными претензиями, после чего Актюркоглу жестом велел Тейшейре замолчать.

В ответ бразилец боднул одноклубника головой и нанёс несколько ударов руками. После этого судья принял решение удалить с поля Маркао Тейшейру. Две минуты спустя тренер "Галатасарая" Фатих Терим заменил Керема Актюркоглу, а затем долго беседовал с ним в технической зоне.

Добавим, что это была не единственная красная карточка в этом матче. "Гиресунспор" остался вдесятером ещё в конце первого тайма - прямую красную карточку получил защитник Хюсаметтин Тут. Матч завершился уверенной победой "Галатасарая" со счётом 2:0. 

Напомним, в прошлом сезоне "Галатасарай" стал серебряным призёром чемпионата Турции, набрав 84 очка в 40 турах и уступив чемпиону - "Бешикташу" - лишь по дополнительным показателям. "Гиресунспор" - дебютант турецкой Высшей лиги.


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