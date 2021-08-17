ВИДЕО ⟩ Игрок "Галатасарая" ударил своего одноклубника и был удалён

На 63-й минуте матча бразильский защитник "Галатасарая" Маркао Тейшейра вступил в перепалку со своим одноклубником Керемом Актюркоглу. Партнёры по команде обменялись словесными претензиями, после чего Актюркоглу жестом велел Тейшейре замолчать.

Kimse milyonların gözü önünde Türk Milli Takım oyuncusuna böyle saldıramaz. Marcao hemen yollanmalı. Seninleyiz Kerem!

Go home marcao @keremakturkoglu #marcao pic.twitter.com/2cLKsLAtcz — Niğde DMC Haber (@DmcHaber) August 16, 2021

В ответ бразилец боднул одноклубника головой и нанёс несколько ударов руками. После этого судья принял решение удалить с поля Маркао Тейшейру. Две минуты спустя тренер "Галатасарая" Фатих Терим заменил Керема Актюркоглу, а затем долго беседовал с ним в технической зоне.

Добавим, что это была не единственная красная карточка в этом матче. "Гиресунспор" остался вдесятером ещё в конце первого тайма - прямую красную карточку получил защитник Хюсаметтин Тут. Матч завершился уверенной победой "Галатасарая" со счётом 2:0.