В понедельник предотвращены попытки 22 человек незаконно пересечь границу

В целом с 10 августа предотвращены попытки 417 человек пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение государственной границы задержаны трое человек. По гуманитарным причинам им не было запрещено пересечение границы.

С момента введения 11 августа чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе за незаконное пересечение границы были задержаны четыре человека.

В этом году границу нелегально пересекли 356 граждан третьих стран.