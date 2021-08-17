"По дорожным знакам понял, что в Литве". Минчанин сбежал за границу на параплане

Андрей работал дефектоскопистом в Минской лаборатории. Причиной, по которой он решил покинуть страну, стали два уголовных дела. Первое было подано по статье 369 (Оскорбление государственного служащего) за комментарии, адресованные сотруднику Октябрьского РОВД Минска.

"В январе ко мне сначала пришли на работу, потом домой - я дверь не открывал. Неделю ходил на дачу, прятался. А потом я вернулся, и в начале февраля меня отвезли в мой собственный отдел безопасности, пригрозили записать видео с извинениями на камеру. Был проведен обыск, оборудование изъято и отпущено.

После этого они получили доступ к моим сообщениям в социальных сетях. Каждую неделю меня вызывали, чтобы рассказать о новом эпизоде. 15 марта задержали на 72 часа и отправили на Окрестина.

Когда я уходил, адвокат сказал, что на меня повесили еще одну статью - угроза расправы над сотрудниками правоохранительных органов. 25 марта меня снова вызвали в Следственный комитет, и, скорее всего, меня посадили б. Поэтому 24-го, накануне Дня Воли, я решил сбежать".

Андрей считал вариант перехода границы пешком ненадежным: он слышал о случае, когда белорусские пограничники прогоняли беженцев. Поэтому он выбрал другой путь.

Андрей служил в Марьиной горке, где впервые попробовал прыгнуть с парашютом - ему понравилось. Сейчас у него 1300 прыжков. Потом он захотел узнать что-то новое и заинтересовался парамоторами. Минчанин на нем летает уже два года.

Андрей описывает, как он сбежал из страны (полет занял 1 час 20 минут):

"Я стартовал в 20 км от границы. Я полетел на север, чтобы быть как можно дальше, особенно на небольшой высоте, над деревьями, чтобы меня было труднее заметить.

Увидел, что пересек границу (заметил КПП), затем повернул на запад, спустился ближе к земле. По дорожным знакам на латыни я понял, что это, правда, Литва. Пролетело еще 40 километров, выбрал город и место приземления, горючее подходило к концу.

Сразу позвонили родителям, жене, что я жив-здоров, и пошел к жителям просить вызвать полицию. Приехали через 10 минут.

Против меня возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Конфисковали мою установку. Но через месяц дело было прекращено, а вещи переданы. Литовский следователь сообщил, что обращался в пограничный комитет Беларуси с запросом по факту пересечения границы на парамоторе. Они ответили: все хорошо, у нас ничего не записано".

С тех пор Андрей сменил несколько адресов. Первые 10 дней он жил на погранзаставе, потом в лагере в Побраде (там были палатки для переселенцев). В конце апреля его перевели в Руклу. Вместе с ним в лагере проживают еще семь белорусов.

"Здесь есть кухня и стиральная машина, как в общежитии в университете. Нам дают небольшую сумму в месяц на еду - 88 евро. В комнате нас четверо - трое белорусов и один армянин",

- делится мужчина.