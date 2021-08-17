С должности ушел многолетний начальник PMLP Вилнис Екабсонс
После 18 лет работы с должности ушел начальник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Вилнис Екабсонс.
После 18 лет работы с должности ушел начальник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Вилнис Екабсонс.
В заявлении PMLP для прессы говорится, что такое решение принято по обоюдному согласию с руководством Министерства внутренних дел.
Екабсонс был назначен главой PMLP 20 октября 2003 года и завершит свою работу сегодня.
Пока не будет избран новый глава PMLP, его обязанности будет исполнять нынешний заместитель начальника Майра Розе.