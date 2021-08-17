Вт, 17.08.2021
Ислам - религия мира, а не насилия, но талибы показывали миру это иначе Вахида, афганка, пережившая 1996 год
Вахида, афганка, пережившая 1996 год

С должности ушел многолетний начальник PMLP Вилнис Екабсонс

Вилнис Екабсонс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

После 18 лет работы с должности ушел начальник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Вилнис Екабсонс.

В заявлении PMLP для прессы говорится, что такое решение принято по обоюдному согласию с руководством Министерства внутренних дел.

Екабсонс был назначен главой PMLP 20 октября 2003 года и завершит свою работу сегодня.

Пока не будет избран новый глава PMLP, его обязанности будет исполнять нынешний заместитель начальника Майра Розе.


НАВЕРХ
Back