Правительство внесет поправки в законы для более быстрого обустройства границы

Поправки к закону о лесе и закону об отчуждении имущества публичного лица предусматривают, что на восточной границе Латвии планируется строить дороги, мосты и забор из колючей проволоки.

Также во время строительства границы планируется вырубка деревьев и кустарников, которую будет контролировать предприятие Latvijas valsts meži. Поправки оговаривают, что государству будет проще отчуждать срубленный лес, чтобы процесс строительства границы шел быстрее.