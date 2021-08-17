Вт, 17.08.2021
Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы Вахида, афганка, пережившая 1996 год
Вахида, афганка, пережившая 1996 год

Правительство внесет поправки в законы для более быстрого обустройства границы

Латвийско-белорусская граница. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Правительство одобрило подготовленные Министерством внутренних дел поправки к законам, чтобы ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе.

Поправки к закону о лесе и закону об отчуждении имущества публичного лица предусматривают, что на восточной границе Латвии планируется строить дороги, мосты и забор из колючей проволоки.

Также во время строительства границы планируется вырубка деревьев и кустарников, которую будет контролировать предприятие Latvijas valsts meži. Поправки оговаривают, что государству будет проще отчуждать срубленный лес, чтобы процесс строительства границы шел быстрее.

Как сообщалось, с 11 августа в связи с увеличением потоков нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе введена чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе.


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