Правительство внесет поправки в законы для более быстрого обустройства границы
Правительство одобрило подготовленные Министерством внутренних дел поправки к законам, чтобы ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе.
Правительство одобрило подготовленные Министерством внутренних дел поправки к законам, чтобы ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе.
Поправки к закону о лесе и закону об отчуждении имущества публичного лица предусматривают, что на восточной границе Латвии планируется строить дороги, мосты и забор из колючей проволоки.
Также во время строительства границы планируется вырубка деревьев и кустарников, которую будет контролировать предприятие Latvijas valsts meži. Поправки оговаривают, что государству будет проще отчуждать срубленный лес, чтобы процесс строительства границы шел быстрее.
Как сообщалось, с 11 августа в связи с увеличением потоков нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе введена чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе.