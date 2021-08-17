В Беларуси Степану Латыпову, который пытался в суде перерезать себе горло, дали 8,5 лет

Потом дёрнул за ногу конвоир, я ударился головой и упал. Было больно, страшно и очень стыдно. Очень стыдно, потому что попытка вышла неудачной. И то, что есть много способов защитить своих близких и соседей, которых я в тот момент не увидел".

Таким образом, Латыпов опроверг версию о том, что порезал горло ручкой.

"Осколком ручки нельзя порезать шею, - сказал он в последнем слове в суде, объясняя, почему согласился на версию с ручкой. - Им даже лимон отрезать невозможно, это очевидно любому. Но следствию срочно нужна была картина спонтанного эмоционального поступка. Мне очень хотелось спать после наркоза. На третьи бессонные сутки, я был согласен на что угодно".

Конвоиры некоторое время не могли открыть клетку после попытки суицида, слушатели плакали и кричали. Судья сразу ушел из зала суда, обвинитель застыл на месте, побледнев. Скорая приехала через примерно 15 минут и в течение получаса после прибытия отвезла Латыпова в Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, где ему сделали операцию.

На следующий день пострадавшего из больницы забрали в СИЗО. Об этом Латыпов говорил адвокату 10 июня до начала судебного заседания, и присутствующие в зале это слышали. Он также сказал адвокату, что все его действия связаны не с его неадекватностью, а "с неадекватностью сотрудников ГУБОП".

На шее Латыпова сейчас заметен шрам длиной не менее десяти сантиметров.

10 июня суд назначил Латыпову повторную психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не имеет психических заболеваний. То, что Латыпов не имеет суицидальных склонностей, подтвердила первая судебно-психиатрическая экспертиза, которая проводилась во время предварительного следствия.

Что сказал суд над Латыповым каждому из нас

Во-первых, еще раз во время судебного процесса подтвердилось, что во время задержания применяется насилие, а во время следствия - жесткое давление.

Латыпов рассказал в последнем слове:

"15 сентября 2020 года люди в масках занесли меня в микроавтобус. Затянули руки за спиной, надели на голову мусорный пакет и повезли на Парк дружбы народов. По пути дважды пересаживали из автобуса в автобус. Но это был мой район, и я знаю там каждый поворот. Потом они меня избивали, включили радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, "ласточкой", избивали кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось. Но опираться я не мог еще три недели. Недавно услышал такой термин "межмышешечная гемотома", возможно, это была она. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: "Учим алфавит". Сейчас спрашиваем букву "Аааа" и начнем учить "Б". Говорили: "Не кричи, твоя Тихановская не услышит". Но я продолжал кричать. Я кричал и думал: очень хорошо, что взяли меня, мало кто из соседей в Беларуси выдержит это".

Во-вторых, записи разговоров по мобильным телефонам доступны силовым органам. В суде над Латыповым были озвучены стенограммы его разговоров с разными людьми, начиная с июня 2020 года. Причем, как отметила адвокат Латыпова, озвученные разговоры не были процессуально оформлены должным образом.

Наконец, суд над Латыповым продемонстрировал, что можно оставаться человеком даже в самых сложных обстоятельствах - проявлять эмоции, сохранять достоинство и верить в людей. Латыпов верил даже в то, что судья проявит профессионализм и примет во внимание то, как добывались показания против него, как его мучили, но этого не случилось.

Латыпов говорил в последнем слове: "Я бы хотел, Высокий суд, чтобы, вынося свой приговор, вы понимали, что приговор выносится не мне одному, но и многим людям, чья вина заключается лишь в том, что они меня любят.