В одной из школ Риги 100% работников получили ковид-сертификаты

На данный момент 11 учебных заведений столицы подали заявления о том, что 80% их сотрудников получили сертификаты Covid-19.

В Зиедоньдарзсском дошкольном учреждении таких сотрудников 80,35%, в 93-й Рижской средней школе - 89%, в Рижской средней школе им. Рейнгольда Шмелинга - 95,9%, в 49-й Рижской средней школе - 85,41%, в Рижской государственной немецкой гимназии - 81,4%, в Агенскалнской государственной гимназии - 94,3%.

Еще четыре учебных заведения подали заявления о том, что 80% сотрудников имеют сертификат Covid, но эти заявки еще должна рассмотреть специальная комиссия.

Заявки подали 14-я Рижская средняя школа, 84-я Рижская средняя школа, а также два детских сада - номер 126 и Зиепниекалнское дошкольное учреждение.