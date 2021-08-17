Вт, 17.08.2021
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Джон Спикман, профессор

В одной из школ Риги 100% работников получили ковид-сертификаты

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Рижской еврейской средней школе имени Шимона Дубнова 100% сотрудников получили сертификаты Covid-19, что означает, что работники привиты от коронавируса или переболели этим заболеванием, сообщили агентству LETA в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

На данный момент 11 учебных заведений столицы подали заявления о том, что 80% их сотрудников получили сертификаты Covid-19.

В Зиедоньдарзсском дошкольном учреждении таких сотрудников 80,35%, в 93-й Рижской средней школе - 89%, в Рижской средней школе им. Рейнгольда Шмелинга - 95,9%, в 49-й Рижской средней школе - 85,41%, в Рижской государственной немецкой гимназии - 81,4%, в Агенскалнской государственной гимназии - 94,3%.

Еще четыре учебных заведения подали заявления о том, что 80% сотрудников имеют сертификат Covid, но эти заявки еще должна рассмотреть специальная комиссия.

Заявки подали 14-я Рижская средняя школа, 84-я Рижская средняя школа, а также два детских сада - номер 126 и Зиепниекалнское дошкольное учреждение.

Как сообщалось ранее, Рижское самоуправление выделило 1,7 млн евро на мотивацию школьного персонала к вакцинации от Covid-19. По достижении необходимого количества привитого от коронавируса персонала учебные заведения смогут получить 5 000 евро, 7 500 евро или 10 000 евро дополнительного финансирования в зависимости от размера учреждения и количества работников.


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