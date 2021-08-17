В одной из школ Риги 100% работников получили ковид-сертификаты

На данный момент 11 учебных заведений столицы подали заявления о том, что 80% их сотрудников получили сертификаты Covid-19.
В Зиедоньдарзсском дошкольном учреждении таких сотрудников 80,35%, в 93-й Рижской средней школе - 89%, в Рижской средней школе им. Рейнгольда Шмелинга - 95,9%, в 49-й Рижской средней школе - 85,41%, в Рижской государственной немецкой гимназии - 81,4%, в Агенскалнской государственной гимназии - 94,3%.
Еще четыре учебных заведения подали заявления о том, что 80% сотрудников имеют сертификат Covid, но эти заявки еще должна рассмотреть специальная комиссия.
Заявки подали 14-я Рижская средняя школа, 84-я Рижская средняя школа, а также два детских сада - номер 126 и Зиепниекалнское дошкольное учреждение.
Как сообщалось ранее, Рижское самоуправление выделило 1,7 млн евро на мотивацию школьного персонала к вакцинации от Covid-19. По достижении необходимого количества привитого от коронавируса персонала учебные заведения смогут получить 5 000 евро, 7 500 евро или 10 000 евро дополнительного финансирования в зависимости от размера учреждения и количества работников.