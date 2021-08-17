Правительство концептуально поддержало вложение до 90 млн евро в основной капитал airBaltic

"Это концептуальное решение правительства - airBaltic сможет получить средства после того, как Европейская комиссия завершит процедуру оценки государственной помощи и даст положительный ответ", - сказал Линкайтс.

По словам политика, airBaltic готова к росту, у компании есть мощное конкурентное преимущество - новый современный флот.

"Для латвийского государства важно создавать Рижский аэропорт в качестве авиационного узла Северной Европы, и мы обеспечиваем это, поддерживая национальную авиакомпанию", - сказал министр.

"Мы быстро отреагировали на пандемию Covid-19, и эта поддержка авиационной отрасли была оценена Европейской комиссией как адекватная. Поскольку пандемия продолжается, компания должна приспосабливаться и разрабатывать новые сценарии развития бизнеса, которые позволят в новых условиях сохранять и развивать работу предприятия и после начала котировки акций на бирже вернуть государству эти, по существу, заимствованные средства", - добавил министр экономики.

В Министерстве сообщения агентству LETA заявили, что airBaltic является стратегическим двигателем экономики Латвии, обеспечивая более 2,5% валового внутреннего продукта. Из-за пандемии Covid-19 количество пассажиров, перевезенных airBaltic, сократилось на 73% в 2020 году, что существенно повлияло на деятельность авиакомпании. Чтобы поддержать местную экономику, правительство оказывало и продолжает оказывать помощь всем секторам, сильно пострадавшим от кризиса.

С началом пандемии в 2020 году авиакомпания реализовала амбициозную программу сокращения расходов и сохранила более 1000 сотрудников, ответственных за поддержание деятельности компании. Финансирование, полученное в 2020 году, было использовано для поддержания работы авиакомпании и покрытия неизбежных расходов.