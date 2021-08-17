Перевощиков: Латвия достаточно хорошо контролирует эпидемиологическую ситуацию

"В прошлом году в этот день у нас была заболеваемость в 16 раз ниже, чем сейчас. Это означает, что на этот раз у нас более высокие риски, но наше оружие, которое достаточно хорошо работает против дельта-штамма, - это вакцинация", - сказал эпидемиолог.