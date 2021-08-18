Форвард сборной Латвии Рихард Букартс продолжит карьеру во Владивостоке
Нападающий сборной Латвии Рихард Букартс продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" (Владивосток), сообщает официальный сайт команды.
Нападающий сборной Латвии Рихард Букартс продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" (Владивосток), сообщает официальный сайт команды.
Сообщается, что соглашение с игроком заключено сроком на один сезон.
В минувшем сезоне Рихард Букартс выступал за рижское "Динамо", в составе которого провёл 33 матча и набрал 17 (11+6) очков при показателе полезности "-10". До этого Букартс успел поиграть за клубы в лигах США, Чехии и Германии.
Нападающий также принял участие в чемпионате мира по хоккею 2021 года. На его счету 7 матчей за сборную Латвии и одна заброшенная шайба.
В настоящий момент 25-летний нападающий тренируется в составе сборной Латвии, готовясь к предстоящей олимпийской квалификации.