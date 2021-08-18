Ср, 18.08.2021
Я рассматриваю это как положительный сигнал о том, что талибы заявляют в Кабуле и демонстрируют на практике свою готовность уважать другие взгляды. Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Форвард сборной Латвии Рихард Букартс продолжит карьеру во Владивостоке

Рихард Букартс ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Нападающий сборной Латвии Рихард Букартс продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" (Владивосток), сообщает официальный сайт команды.

Сообщается, что соглашение с игроком заключено сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Рихард Букартс выступал за рижское "Динамо", в составе которого провёл 33 матча и набрал 17 (11+6) очков при показателе полезности "-10". До этого Букартс успел поиграть за клубы в лигах США, Чехии и Германии.

Нападающий также принял участие в чемпионате мира по хоккею 2021 года. На его счету 7 матчей за сборную Латвии и одна заброшенная шайба.

В настоящий момент 25-летний нападающий тренируется в составе сборной Латвии, готовясь к предстоящей олимпийской квалификации.


НАВЕРХ
Back