Форвард сборной Латвии Рихард Букартс продолжит карьеру во Владивостоке

Сообщается, что соглашение с игроком заключено сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Рихард Букартс выступал за рижское "Динамо", в составе которого провёл 33 матча и набрал 17 (11+6) очков при показателе полезности "-10". До этого Букартс успел поиграть за клубы в лигах США, Чехии и Германии.

Нападающий также принял участие в чемпионате мира по хоккею 2021 года. На его счету 7 матчей за сборную Латвии и одна заброшенная шайба.