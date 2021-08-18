Видео ⟩ Водитель сбил молодую женщину в Пардаугаве: она попала в больницу
Молодая женщина попала в больницу после ДТП в Пардаугаве. Она переходила проезжую часть, не убедившись в безопасности, сообщает передача Degpunktā.
Молодая женщина попала в больницу после ДТП в Пардаугаве. Она переходила проезжую часть, не убедившись в безопасности, сообщает передача Degpunktā.
Столкновение автомобиля с пешеходом произошло в полдень на улице Дрейлиню. Водитель сбил молодую женщину.
В результате ее сбили", - рассказывает свидетель ДТП.
Водитель, возможно, не оценил протяженность пробки или захотел сделать поворот налево.
Окружающие сразу бросились на помощь женщине.
Первоначально пострадавшая чувствовала себя хорошо, могла ходить, но врачи приняли решение госпитализировать ее, так как были обнаружены травмы средней степени тяжести, в том числе переломы.
Предоставленная свидетелем информация об обстоятельствах ДТП значительно упростит работу сотрудников правоохранительных органов, а исчерпывающая информация позволит быстрее определить степень вины каждого участника ДТП.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке