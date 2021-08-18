Ср, 18.08.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ Водитель сбил молодую женщину в Пардаугаве: она попала в больницу

ФОТО: Publicitātes foto

Молодая женщина попала в больницу после ДТП в Пардаугаве. Она переходила проезжую часть, не убедившись в безопасности, сообщает передача Degpunktā.

Столкновение автомобиля с пешеходом произошло в полдень на улице Дрейлиню. Водитель сбил молодую женщину.

"Была пробка. Вся правая сторона была забита машинами, а водитель Audi совершил обгон по противоположной стороне улицы. Пешеход выбежала или быстрым шагом пересекала обе проезжие части, не убедившись, что никто не едет по противоположной стороне.

В результате ее сбили", - рассказывает свидетель ДТП.

Водитель, возможно, не оценил протяженность пробки или захотел сделать поворот налево.

Окружающие сразу бросились на помощь женщине.

Первоначально пострадавшая чувствовала себя хорошо, могла ходить, но врачи приняли решение госпитализировать ее, так как были обнаружены травмы средней степени тяжести, в том числе переломы.

Предоставленная свидетелем информация об обстоятельствах ДТП значительно упростит работу сотрудников правоохранительных органов, а исчерпывающая информация позволит быстрее определить степень вины каждого участника ДТП.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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