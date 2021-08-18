Видео ⟩ Забывчивость, или Вождение без OCTA: водителю пришлось заплатить более двух тысяч евро

Водитель не отрицает, что забывчивость не снимает с него ответственности, но непонятно, почему решения о наложении штрафов обрабатываются медленно и отправляются ему как владельцу спустя долгое время после того, как фоторадар зафиксировал нарушение.

Раймонд уже получил семь решений о наложении штрафа на общую сумму 2450 евро.

"Прошло много времени - машина была без OCTA с 9 февраля по 28 июня.

Вспомнил об OCTA, когда надо было делать осмотр. Купил OCTA, поехал на техосмотр, а через неделю прислали штраф фоторадара. Нарушение [вождение без OCTA] было зафиксировано до мая, 37 дней назад", - отмечает Раймонд.

Он поинтересовался в Государственной полиции, сколько еще решений о штрафах он получит, но сотрудники правоохранительных органов не смогли сказать.

"Максимальный срок, в течение которого могут присылать штрафы, составляет один год с момента совершения правонарушения. Так что, насколько я понимаю, может быть бесконечное количество штрафов", - заключает автовладелец.

Он считает, что правоохранительные органы очень долго обрабатывают зафиксированные нарушения, потому что они отправляют решения со значительным временным опозданием - период от фиксации нарушения фоторадаром до отправки решения в случае с Раймондом длился до нескольких месяцев.

"Штраф преследует цель сдерживания повторных правонарушений, но как этого добиться, если первый штраф прислали через 37 дней. За это время штрафы могут накапливаться бесконечно.

Если бы о нарушении сообщили на следующий день, конечно, полис купили бы, так как он стоит всего 15 евро на три месяца. Это не для того, чтобы удерживать людей от нарушения закона, а для сбора денег!" - говорит мужчина.

"Мы работаем в пределах возможностей, учитывая количество нарушений. Процесс обработки уникален, есть ряд проверок, которые необходимо провести,

используются несколько методов. Когда нарушение фиксируется, оно поступает в хранилище записей нарушений, позже сотрудники обрабатывают файлы, затем файлы передаются другим лицам для подготовки и отправки решений", - сказал Юрис Янчевскис, начальник Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции.

В полиции напоминают, что можно обжаловать принятые решения, что Раймонд уже сделал, надеясь на положительное решение.