Ср, 18.08.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Что нужно знать о новом учебном годе? Минобразования рассказывает о критериях "безопасной школы"

ФОТО: LETA

Сегодня, 18 августа, в 11:00 на пресс-конференции в информационном центре Zinātava Министерство образования и науки проинформировало об актуальных вопросах нового учебного года и критериях "безопасной школы", сообщили агентству LETA в Минобразования.

Видео: Пресс-конференция

На пресс-конференции была предоставлена информация о протоколе "безопасной школы", чтобы начать с 1 сентября очное обучение, а также о других актуальных событиях, связанных с новым учебным годом.

В пресс-конференции приняли участие министр образования и науки Анита Муйжниеце, заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс и заместитель государственного секретаря министерства, директор департамента высшего образования, науки и инноваций Дмитрий Степанов.

Пресс-конференция состоялась в информационном центре Zinātava на ул. Вальню, 2, в Риге. Удаленно следить за ходом конференции можно было на платформе Zoom.

После пресс-конференции запланирована встреча с министром образования, на которую Муйжниеце пригласила всех, кто хочет обсудить с ней актуальные вопросы.

Как сообщалось, с 1 сентября в очном обучении смогут принять участие только те ученики, которые смогут в цифровом или бумажном формате предоставить действующий сертификат о выздоровлении или вакцинации от Covid-19 или отрицательный результат теста на Covid-19, в свою очередь остальным придется считаться с определенными сложностями и вызовами.


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