Минобразования расскажет о критериях "безопасной школы"

На пресс-конференции будет предоставлена информация о протоколе "безопасной школы", чтобы начать с 1 сентября очное обучение, а также о других актуальных событиях, связанных с новым учебным годом.

В пресс-конференции примут участие министр образования и науки Анита Муйжниеце, заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс и заместитель государственного секретаря министерства, директор департамента высшего образования, науки и инноваций Дмитрий Степанов.

Пресс-конференция состоится в информационном центре Zinātava на ул. Вальню, 2 в Риге. Удаленно следить за ходом конференции можно на платформе Zoom.

После пресс-конференции запланирована встреча с министром образования, на которую Муйжниеце пригласила всех, кто хочет обсудить с ней актуальные вопросы.