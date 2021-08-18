Ср, 18.08.2021
Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы Вахида, афганка, пережившая 1996 год
Вахида, афганка, пережившая 1996 год
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Выявлено 180 новых случаев Covid-19; 150 заболевших не были вакцинированы

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19. Поступило сообщение об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

150 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 30 - привитыми от Covid-19.

Скончался один человек один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 68 до  72,4 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 8537 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 140 505 случаев Covid-19.

В среду, 18 августа, от Covid-19 привиты 4680 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

2255 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2176 человек. Еще 249 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В целом в Латвии использовано 1 434 435 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 725 750 человек. По крайней мере одну дозу вакцины получили 43,31% населения, а завершили процесс вакцинации 38,45% жителей страны.


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