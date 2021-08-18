Выявлено 180 новых случаев Covid-19; 150 заболевших не были вакцинированы

150 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 30 - привитыми от Covid-19.

Скончался один человек один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 68 до 72,4 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 8537 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 140 505 случаев Covid-19.

В среду, 18 августа, от Covid-19 привиты 4680 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

2255 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2176 человек. Еще 249 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.