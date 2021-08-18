Выявлено 180 новых случаев Covid-19; 150 заболевших не были вакцинированы
В минувшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19. Поступило сообщение об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19. Поступило сообщение об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
150 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 30 - привитыми от Covid-19.
Скончался один человек один человек в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 68 до 72,4 случаев на 100 000 населения.
Вчера в Латвии сделано 8537 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,1%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 140 505 случаев Covid-19.
В среду, 18 августа, от Covid-19 привиты 4680 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2255 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2176 человек. Еще 249 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В целом в Латвии использовано 1 434 435 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 725 750 человек. По крайней мере одну дозу вакцины получили 43,31% населения, а завершили процесс вакцинации 38,45% жителей страны.