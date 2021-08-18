Ср, 18.08.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Комиссия Сейма в третий раз рассмотрит инициативу о добровольной вакцинации

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 18 августа, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит гражданскую инициативу "Вакцинация по-прежнему должна быть добровольной", которая уже в третий раз подана в Сейм.

Заседание комиссии будет проходить удаленно и начнется в 12 часов.

Сторонники инициативы вновь собрали более 10 тысяч подписей и в третий раз обратились в Сейм - еще до того, как депутаты успели рассмотреть предыдущее заявление.

7 июля комиссия по мандатам, этике и заявлениям решила повторно подать инициативу на рассмотрение в парламентскую комиссию по социальным и трудовым вопросам. Парламент еще не проголосовал за этот проект, так как находится в настоящее время на каникулах.

До сих пор на портале manabalss.lv более 45 000 граждан подписались за добровольную вакцинацию.


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